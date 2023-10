Lo sterminio di 500 innocenti nell’ospedale di Gaza e le imbarazzanti arrampicate sugli specchi di Israele

Roma, 18 ott – La strage dell’ospedale sulla Striscia di Gaza porta Israele ad accusare Hamas, e ovviamente viceversa. Ma la questione è, forse, più dirimente di quanto si possa pensare.

La tragedia di 500 innocenti

Le bombe che hanno colpito l’ospedale sarebbero colpa di Hamas. Israele, da giorni all’attacco indiscriminato di innocenti su Gaza, potrebbe avere sulla coscienza anche le 500 vittime all’ospedale in seguito del raid avvenuto ieri. E ne sono consapevoli i vertici anzitutto. A livello comunicativo, essere inchiodati sarebbe una bella gatta da pelare, nonostante l’acritico appoggio di praticamente tutta la stampa occidentale. Tel Aviv, per ora, insiste, come riporta l’Ansa: l’esplosione avvenuta ieri nell’ospedale al-Ahli di Gaz è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano. A dirlo è il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera. Israele avrebbe anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso.

I tweet che inchiodano Israele all’ospedale di Gaza?

Fermo restando che è veramente poco plausibile pensare che Hamas attacchi addirittura all’interno della stessa Striscia (nonostante le azioni dell’organizzazione siano spesso tutt’altro che difendibili, specie sulla questione degli scudi umani), l’imbarazzo per Israele viene dalle sue stesse ammissioni, poi cancellate per dare il via al fuoco incrociato di accuse reciproche con l’organizzazione musulmana. Molto più plausibile la strategia provocatoria e inqualificabile di Hamas medesima di costruire basi all’interno di ospedali. In ogni caso, il nuovo portavoce del Premier israeliano Benjamin Netanyahu, tale Hananya Naftali (il quale, ci permettiamo di pensare, potrebbe non essere più tale da tipo stamattina, ma vedremo), ha infatti prima scritto su Twitter di aver bombardato lo stesso ospedale uccidendo “i terroristi”, usando queste parole: “Israele ha appena attaccato una base di Hamas all’interno dell’ospedale di Gaza…Un alto numero di terroristi sono morti…è devastante che Hamas lanci razzi da una base interna all’ospedale…”

Subito dopo, tweet cancellato e versione opposta: ora è stata Hamas a colpire l’ospedale. Che poi, rappresenta l’attuale versione del governo di Tel Aviv. C’è aria di arrampicamento sugli specchi, venuto pure piuttosto male. Chissà che carriera avrà il signor Naftali da oggi in avanti (permetteteci di ironizzare, nella tragedia).

Stelio Fergola