Roma, 17 apr – Silvio Berlusconi è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo 12 giorni da cardiopalma e da continui aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Berlusconi fuori dalla terapia intensiva

Berlusconi lascia la terapia intensiva dell’ospedale e viene trasferito in un altro reparto. Questo grazie al “costante miglioramento” (così è stato definito) del suo quadro clinico, come confermato dal primario Fabio Ciceri e anche dal medico personale dell’ex presidente del Consiglio, Alberto Zangrillo. Il fratello Paolo, fuori alla struttura, è stato assediato dai cronisti e ha risposto “sì” a chi gli ha chiesto riguardo le dimissioni dalla terapia intensiva stessa. “Tutto bene”, ha poi ribadito dall’interno della sua automobile, invitando però alla cautela.

Come sta l’ex premier?

A giudicare dagli aggiornamenti costanti che si sono susseguiti giorno per giorno, sembra plausibile ritenere che vi sia una – moderata – fuoriuscita dal tunnel più serio. La definizione “notte tranquilla” è stata quella più diffusa in questi dieci giorni abbondanti sui titoli dei quotidiani, ripetuta praticamente ad ogni nuova tornata. Il che presupporrebbe un costante – seppur lento – miglioramento. Sempre tendendo presente che parliamo di un uomo di 86 anni che “vira verso gli 87” e che la sua leucemia, nonostante sia una forma lieve, è pur sempre una malattia cronica e potenzialmente degenerativa in quella più grave.

Alberto Celletti