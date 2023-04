Roma 7 apr – Silvio Berlusconi in fin di vita e da Elly Schlein neanche un messaggio “istituzionale” di auguri. Ovviamente, non si parla di chissà quale sentita partecipazione, ma di banalissima educazione politica basilare. Una qualità di cui la sinistra – salvo eccezioni – è evidentemente sprovvista. Oggi ancora peggio che in passato.

Per Berlusconi neanche un messaggio dalla Schlein



Neanche un messaggio di auguri di pronta guarigiione. Una cosa asettica, insomma. Che si fa perché il proprio ruolo impone di farlo, come del resto in passato aveva dimostrato perfino Pier Luigi Bersani dopo l’aggressione che l’allora presidente del Consiglio subì in piazza Duomo nel 2009. Era sempre una sinistra a muso duro, senza idee, concentrata solo sul nemico politico da demonizzare, sia chiaro. Ma per molto meno riuscì a fare di “meno peggio”. Si salva solo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nella giornata di ieri ha dichiarato: “Siamo rattristati tutti quanti. In questi decenni noi abbiamo perduto una cosa che avevano gli esponenti politici che abbiamo criticato mille volte e condannato mille volte: il senso umano della lotta politica. Abbiamo ridotto la politica a volgarità, ad aggressioni anche personali, ad accapigliamenti. Io mi sento di rivolgere il migliore augurio all’onorevole Berlusconi di ristabilimento”. De Luca, un “vecchio”. Perché per il resto, il nuovo Pd di Schlein si conferma peggiore del precedente, almeno in questo aspetto.

Maleducati istituzionali che pretendono di insegnare istituzioni

Dei poveretti che pretendono di insegnare agli altri. Da questi soggetti è formata la sinistra. D’altronde, la caratteristica pregnante dell’area politica è quella di fare esattamente l’opposto di quanto propugnato: sulla solidarietà, sulla visione economica. Forse l’unico aspetto in cui manifestano coerenza è l’ostilità alla Patria. E neanche in modo troppo convincente, visto il tricolore che continuano ad esibire sul simbolo del Partito democratico. Indegno di questo Paese, ma indegno anche di chi non conosce neanche le regole basilari dell’educazione politica. Anche se qualcuno, nello staff della cara Elly, fosse colpito in testa da un minimo di lucidità e riparasse oggi con una dichiarazione “ad hoc”. Le prime reazioni sono sempre quelle che identificano umanamente chi si ha di fronte, c’è poco da fare.

