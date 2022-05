Roma, 5 mag – La natalità in Italia può ricrescere. Esiste una speranza, almeno secondo Gian Carlo Blangiardo, intervenuto a 24Mattino su Radio 24.

Natalità: “Non è impossibile risollevarla”

L’Italia è in crisi demografica ormai da decenni. Attualmente, il nostro Paese registra solo 1,25 figli per donna, ben al di sotto del ben noto “tasso di sostituzione” (ovvero 2 figli per donna). Secondo il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, però, “non è impossibile invertire tendenza o almeno bloccare la dinamica decrescente”, e si dice “ottimista” sulla situazione, pur drammatica, che viviamo ormai da troppo tempo.

“Oggi c’è più attenzione e sensibilità anche dal mondo della politica” sul problema delle nascite, dice Blangiardo. Che poi aggiunge: “Credo che si possono fare delle cose e invertire le tendenze. Oggi il numero medio di figli per donna è di 1,25, quindi non si arriva a quel 2 figli per donna che servirebbe per il ricambio generazione, una situazione che va avanti dal 1977. Quindi sono più di 40 anni che viaggiamo sotto il livello di ricambio. Se comunque dovessimo, con molto ottimismo, dovessimo immaginare un rialzo da 1,25 a 1,9 il numero dei nati arriverebbe al mezzo milione, questo perché c’è un effetto struttura della popolazione, se ci sono pochi nati nel passato ci sono pochi potenziali genitori futuri”.

Una Nazione sull’orlo dell’estinzione

Siamo un Paese sull’orlo dell’estinzione da decenni, praticamente dal “baby boom” degli anni Sessanta del secolo scorso. Un fenomeno che non è spiegabile solo in termini economici, considerata la crisi che coinvolge tutto il mondo occidentale e non soltanto casa nostra. La natalità è infatti molto più alta in nazioni che non sono certamente ai massimi livelli di benessere mondiale (come quelli del Medio Oriente o del cosiddetto “terzo mondo”), mentre dalle nostre parti arranca senza avere mai un scampolo per “respirare”. Contribuisce anche la demonizzazione del concetto di famiglia (a meno che non sia di “ispirazione lgbt”) e, in generale, una cultura di massa improntata all’esaltazione della vita da single, senza figli e – in estrema sintesi – senza responsabilità.

Alberto Celletti