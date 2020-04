Roma, 2 apr – Si sperava che 13.155 morti e oltre 110mila casi positivi di coronavirus avrebbero rimesso “in bolla” le priorità di chi ci governa, ma che cosa è una pandemia, di fronte agli orrori del patriarcato e dei nomi declinati solo al maschile? Nulla, per la Boldrini.

L’ideona della Boldrini

A diavolo i morti, la crisi economica che non avrà precedenti, il sacrificio di medici e infermieri lasciati inerme in prima linea, 60 milioni di italiani ai domiciliari – molti dei quali che si interrogano su come riusciranno a sfamare i propri figli nei prossimi mesi: e così ieri l’ex presidente della Camera ha rilanciato in parte l’iniziativa, – che già era finita annegata negli insulti di mezza rete – presa dalle femministe di Non una di meno, che riguardava la necessità inderogabile di modificare l’autocertificazione per gli spostamenti in modo “genderless” e inclusivo, eliminando la declinazione al maschile e sostituendola con degli asterischi.

“Semplice concetto”

Con una piccola differenza: la Boldrini al posto degli asterischi vorrebbe la doppia declinazione o/a, maschile-femminile. Lo ha sostenuto durante il suo intervento al programma radiofonico Un giorno da pecora: “Ancora non scatta questo automatismo, c’è il genere maschile e quello femminile, ma io sono ottimista: ci si arriverà. Non costa nulla inserire una cosa come o/a, così da non far sentire nessuno escluso. Ma si fa ancora molta fatica a recepire questo semplice concetto”.

Forse nessuno recepisce il “semplice concetto” perché il Paese, e chi lavora al Ministero e si occupa di redigere i documenti, ha delle priorità leggermente più urgenti. Su questo concetto, al contrario di Laura Boldrini, invece, noi non siamo così “ottimisti”: ormai è abbastanza palese che a questo semplice automatismo pare che lei non sia proprio destinata ad arrivarci.

Cristina Gauri