Roma, 7 apr – Ancora borseggiatrici rom intervistate in tv, ancora una sorta di “orgoglio” ostentato davanti alle telecamere. Accade di nuovo nel corso della trasmissione Dritto e rovescio, come riportato da Tgcom24.

Borseggiatrici in tv: “Sono nata ladra e continuerò ad esserlo”

L’inviata intervista gli uomini e le donne dei campi rom del Milanese.Altre borseggiatrici che non disegnano gli schermi delle tv, anzi. Una di loro dice: “Andiamo a rubare al supermercato per fare mangiare i nostri figli, rubiamo i vestiti, è normale per noi”. Poi prosegue: “Sono nata ladra e continuerò a essere ladra, finché il Governo non darà alla gente povera la possibilità di vivere dignitosamente”, dichiara la donna che racconta di aver parlato più volte con la consigliera comunale Diana Alessandra De Marchi per trovare una soluzione ai suoi problemi, ma di non aver risolto nulla: “Lei ci parla, ci parla, ma non fa niente”.

Nessuna voglia di cambiare vita

La giornalista gira tra un campo e l’altro, tra Banzarate fino a Segrate. Le testimonianze dicono sempre le stesse cose. “Noi siamo abituati a vivere così. Ci arrangiamo”. Alcuni parlano della mancanza di documenti per un lavoro regolare e che nessuno li vuole aiutare. La frase di un’altra intervistata è piuttosto inequivocabile: “Sono dalla parte di chi ruba, dobbiamo pur sempre campare”.

Alberto Celletti