Roma, 7 apr – Anche la siccità in Tunisia. Al Paese nordafricano evidentemente non basta la pazzesca crisi socio-economica in corso, per cui in termini di immigrazione di massa e illegale sta pagando proprio l’Italia.

La siccità in Tunisia: gli esperti chiedono lo stato di emergenza

Come riporta Agenzia Nova, è l’Osservatorio tunisino dell’Acqua a lanciare l’allarme: la siccità in Tunisia è una realtà, e l’emergenza idrica la sua naturale conseguenza. Mancano le risorse, e il comunicato diffuso ieri – dove si rimarca di gestire in maniera controllata l’acqua presente – è piuttosto esplicito. L’Osservatorio ha anche chiesto lumi sulla decisione della scorsa settimana il ministero dell’Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca marittima ha previsto un sistema di razionamenti proprio per alcuni usi dell’acqua. Poi ha invitato il governo a decidere immediatamente sulle misure da intraprendere circa le trivellazioni non autorizzate.

Vietare le piscine

Una delle richieste specifiche emerse è quella di vietare il riempimento di piscine pubbliche e private con l’acqua distribuita dalla Società nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione delle acque (la Sonede). Nel frattempo il vicepresidente dell’Utap (Unione regionale dell’agricoltura e della pesca), Anis Kharbach, ha chiesto al governo di dichiarare lo stato d’emergenza contro una situazione che definisce “catastrofica per il Paese e per i consumatori”.Gli allarmi sulla crisi idrica, in Tunisia, tuttavia non sono così recenti. Già lo scorso 30 gennaio ne aveva lanciato uno il ministro tunisino dell’Agricoltura, in un rapporto pubblicato secondo cui il tasso di riempimento delle dighe in Tunisia era sceso al 30,2 per cento.

Alberto Celletti