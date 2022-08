Roma, 2 ago – In Brasile c’è chi fa la rinoplastica “fai da te”, seguendo i “tutorial” di Youtube, e poi finisce – guarda un po’ – in ospedale. La notizia, riportata da Today, circola anche nei media brasiliani.

Brasile, tenta la rinoplastica da solo e poi va in ospedale

Secondo il giornale locale Globo, il fatto è avvenuto alla fine di luglio: “Il paziente trattato nella zona sud di San Paolo sarebbe stato guidato da un video su Internet e avrebbe utilizzato alcol al 70% per pulire la regione del naso durante la procedura. Secondo quanto riferito, ha detto ai medici di non aver usato guanti né pulito il sangue”. E questo “per non aprire i punti”. Dopodiché ha utilizzato un anestetico veterinario e si è “suturato” con un filo riassorbibile e una supercolla. Un racconto inquietante che non si capisce bene se possa lasciar scappare addirittura una risata. Ma il riassunto è questo: in Brasile un uomo ha tentato di farsi la rinoplastica da solo. E la conseguenza non poteva che essere scontata. L’uomo ha confessato al personale dell’ospedale di essersi lasciato “ingolosire” da un tutorial sul web.

La reazione di Youtube

Youtube, ovviamente, ha reagito alla vicenda incredibile. E ha comunicato che tutti i contenuti riportati sulla piattaforma devono rispettare i regolamenti ma, nella fattispecie, non essere inopportuni o pericolosi. Ovviamente, video come quelli utilizzati dall’ “improvvido autochirurgo” verranno segnalati e cancellati. Quanto all’ospedale, con il folle paziente si è comportato in modo piuttosto lineare: prima di finire in chirurgia infatti, l’uomo è stato visitato da una squadra che si occupa di salute mentale. E diremmo noi, anche giustamente.

Alberto Celletti