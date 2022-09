Roma, 13 set — L’esercito di piccoli «imprenditori Lgbt» che aprono siti agghiaccianti in cui vengono vendute protesi genitali in lattice per «bimbi trans» di pochi anni, bambole genderfluid, libri per indottrinare i bambini e costumi da bagno per trans di otto anni si arricchisce di un ulteriore imprescindibile prodotto commerciale: Butt baby, ovvero bimbo da culo, ovvero un dildo anale a forma di feto che il trans di turno potrà inserirsi — più o meno agevolmente — nell’orifizio di cui sopra per poi «partorirlo» vivendo, in tal modo, un surrogato di «parto».

Butt Baby, il dildo anale per simulare il parto

Già, il parto: esperienza che per ovvi motivi un uomo non potrà mai provare, nemmeno se si gonfia di estrogeni e cambia il proprio nome di battesimo sui documenti d’identità. Venduto dal sito ToysforTim, Butt Baby è disponibile in due taglie e in varie colorazioni, per soddisfare le esigenze di inclusività degli acquirenti. «Il primo nel suo genere, il Butt Baby in silicone di qualità superiore è completamente inseribile, anatomicamente verosimile!», si può leggere nella descrizione che accompagna il prodotto.

Descrizione horror

«Disponibile in due taglie, da 9″ [22cm, ndr] e il fratello maggiore da 13″ [un inquietante 33 cm, ndr], quando vengono inseriti i piedini per primi, sboccerà proprio come un vero bambino che sta nascendo. Il Butt Baby è in silicone al 100%, morbido ed elastico ma abbastanza solido» perché una persona riesca ad inserirselo autonomamente «e liscio come il sedere di un neonato». Sic. Conclude la descrizione del dildo-feto: «Non hai mai visto niente di simile prima. Vivi in ​​prima persona la gioia e l’agonia del parto. Sorprendi i tuoi genitori con il nipote che hanno sempre desiderato. Dai a tuo marito un erede!». Mai più senza. Che non si dica più che i trans non possono diventare madri.

Cristina Gauri