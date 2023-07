“Caro benzina ai massimi da un anno”: l’allarme del Codacons

Roma, 27 lug – Dopo le inefficaci mosse del governo, si registra da un anno un caro benzina sempre elevatissimo, come rilevano anche le associazioni dei consumatori. Una situazione che perdura da troppo tempo, con tutte le conseguenze che ben conosciamo.

Codacons: “Caro benzina ai massimi da un anno”

Secondo i dati di Staffetta quotidiana riportati dall’Ansa, i rialzi sul caro benzina si sono rifatti vivi negli ultimi mesi e in ogni caso le quotazioni non scendono da un anno oltre il livello – elevatissimo – attuale. Il carburante in self service è cresciuto comunque, di media, superando l’1,88 euro al litro, ovvero il massimo che era stato toccato un anno fa, quando era ancora in vigore lo scontro sull’accisa del valore di 30 centesimi (sempre al litro). Stessa sorte per il gasolio, ora scambiato a 1,73 euro al litro, raggiungendo nuovamente i picchi dell’aprile scorso. Per il Codacons è l’ennesimo allarme, il quale ovviasmente pesa sulle possibilità degli italiani di andare in vacanza, se si opta per lo spostamento in automobile. Come riasume il presidente Carlo Rienzi : “Oggi i prezzi della verde sono tornati ai livelli di un anno fa, ma raggiungono punte di 2,2 euro in autostrada, portando il costo di un pieno a toccare quota 110 euro. Se poi si allarga il confronto allo stesso periodo del 2021, si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Considerato che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane e dovranno far fronte ai rifornimenti per l’esodo e il contro-esodo, la stangata raggiungerà la ragguardevole cifra di

800 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per il carburante rispetto a due anni fa”.

La crescita dei prodotti raffinati

I prodotti raffinati, dunque, costano sempre più. Stimolati anche dal calo delle scorte amecicane. Le medie principali dei prezzi praticati sono le seguenti: “Benzina self service a 1,882 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,866), gasolio self service a 1,730 euro/litro (+9, compagnie 1,738, pompe bianche 1,712). Benzina servito a 2,014 euro/litro (+8, compagnie 2,058, pompe bianche 1,926), gasolio servito a 1,866 euro/litro (+9, compagnie 1,912, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,417 euro/kg (-4, compagnie 1,424, pompe bianche 1,410), Gnl 1,243 euro/kg (-1, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg)”, come riportato sull’agenzia nazionale.

Alberto Celletti