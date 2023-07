Rai, taglio del canone in arrivo? Ecco cosa sta succedendo

Roma, 27 lug – Rai, cambiamenti in vista per il canone? Secondo quanto riporta Il Secolo d’Italia, allo studio nell’esecutivo c’è una riforma al riguardo. Vediamo di che si tratta.

Rai, riforma e canone



Ci sono diverse ipotesi in atto, secondo quanto dichiara il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale intervenendo in audizione davanti alla Vigilanza Rai, ironizza: “Se non hai i soldi per compare una Ferrari, non compri una Ferrari”, ma sul canone Rai “ci sono una pluralità di ipotesi di riforma allo studio, che si differenziano anche sui tempi”. Aggiungendo poi che deve “esser chiara la definizione degli oneri connessi al servizio pubblico” e deve essere “un’attenta revisione delle dinamiche di spesa dell’azienda”. Giorgetti ha poi convocato un tavolo di lavoro apposito. Le nuove tecnologie sarebbero legate alle ipotesi di taglio: “Oggettivamente dobbiamo fare una riflessione rispetto ad un universo nuovo, di tipo diverso di base imponibile al quale ci riferiamo tenendo conto dell’equità, delle famiglie e degli anziani”.

Il balzello più odiato dagli italiani

Talmente detestato che alla Rai, per molti anni, tantissimi italiani il canone non lo hanno mai pagato. Prima che lo inserissero in bolletta, ovviamente, con tutti gli obblighi del caso. Non casualmente il ministro è intervenuto anche su questo tema, dichiarando: “La scelta di mettere il canone in bolletta ha rappresentato il sistema più semplice possibile per incassare” , ma “sfido voi a dirmi che il canone Rai collegato alla bolletta energetica non sia un onere improprio”. Giorgetti ha inolltre affermato di aver – per ora – tolto dalla bolletta altri oneri impropri, ovvero quelli legati ai costi per la “denuclearizzazione”.

Alberto Celletti