Roma, 18 feb – L’aiuto o presunto tale del governo per il caro bollette è completamente inutile. E lo sappiamo da settimane. Allo stato, la notizia dei “famosi” 7,5 miliardi di sostegno promessi da Draghi, pubblicata da tutti i giornali mainstream come Tgcom24, altro non è se non uno specchietto per le allodole.

L’aiuto del governo per i caro bollette, di fatto, non c’è

L’inesistenza dell’aiuto del governo per il caro bollette è dimostrabile guardando soltanto alle cifre, peraltro note da settimane. Già a fine gennaio da Confartigianato si denunciava l’ammontare complessivo degli aumenti per imprese e famiglie, il cui contenuto riportato pure da NewsInQuota recitava:”I dati però dicono che il rincaro di luce e gas per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, di cui 58,9 miliardi in carico alle imprese e il resto alle famiglie. Significa che il tasso di copertura degli aiuti governativi supera di poco il 6%”.

E va considerato un altro aspetto: quel 6% è in realtà una percentuale ancora più bassa, visto che alla fine di gennaio si prospettava una cifra che, seppur di poco, era superiore agli attuali 7,5 miliardi comunicati ufficialmente (nella fattispecie, 10,2 miliardi). Insomma, parliamo di un aiuto, di fatto, completamente inesistente, incapace di coprire pure una minoranza corposa del salasso drammatico che colpirà gli italiani nel corso del 2022.

Il “no” di Draghi allo scostamento di bilancio

E siamo sempre all’annosa, ma anche quotidiana questione. Come può uno Stato intervenire per sostenere un’economia al collasso se non ha il potere neanche di investire denaro? Evidentemente, non può. La gabbia economica in cui ci troviamo da tre decenni ha imposto anzitutto queste restrizioni. Ma se neanche gli scostamenti di bilancio sono possibili, specie in una situazione emergenziale come quella energetica, allora è praticamente inutile parlare di qualsiasi sostegno per il caro bollette. Tanto varrebbe ammettere che di aiuto concreto non ce ne sarà alcuno, ma evidentemente non conviene dichiararlo esplicitamente, e allora vanno bene pure le dichiarazioni di circostanza e le promesse di aiuti i quali, di fatto, non aiuteranno proprio nessuno. Mario Draghi, sul punto, è stato piuttosto netto nei giorni scorsi: “No” allo scostamento di bilancio, come riportava anche ilSole24Ore.

E il caro bollette? L’importante, a questo punto, è esprimere qualcosa. Che sia sostanzialmente futile, poco importa.

Stelio Fergola