Roma, 20 set – Quentin Tarantino mi deve tre ore della mia vita e 8 euro di biglietti. Il suo ultimo film C’era una volta a…Hollywood non è solo noioso, non è proprio un film, è solo una sorta di Techetechetè americano fatto peggio di quello della Rai. Devo ancora decidere se assomiglia di più a una truffa, ad uno scherzone o a una sorta di esperimento sociale. Della serie: faccio un film dove non succede una minchia per due ore e mezza, ci butto dentro una manciata di miei attori feticcio a cui faccio fare un cameo e poi negli ultimi dieci minuti butto lì la scena pulp che tutti si aspettano. Bisognerebbe stare nella testa di Quentin per capire di cosa si tratta, forse ha davvero pensato “vediamo se ci cascano e mi becco lo stesso i salamelecchi della critica e sbanco al botteghino”.

Una pellicola dove non accade nulla

Veniamo un attimo al “film”. Siamo a Hollywood nel 1969. Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) è un attore di western televisivi ormai in crisi, non essendo riuscito a fare “il grande salto” e dare così una svolta alla sua carriera. Il suo agente (Al Pacino) lo mette di fronte a un bivio: continuare ad accettare ruoli minori e spegnersi lentamente o andarsene in Italia e diventare una star degli Spaghetti western. Lo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) è l’amico inseparabile di Dalton, gli fa da controfigura e tuttofare, attutendo le sue cadute tanto al cinema quanto nella vita reale. La storia di questi due personaggi inventati si intreccia con quella della “reale” Sharon Tate (Margot Robbie), che abita insieme al marito Roman Polanski nella casa accanto a quella di Dalton.





Il presunto film ci racconta una giornata tipo dei tre. E qui ecco che secondo le recensioni di quelli bravi “agli spettatori Tarantino offre un’esperienza differente, imbarcandoli nella sua nostalgia e nella deambulazione urbana piuttosto che costruire daccapo intrighi esplosivi”. Tradotto: non succede un cazzo. Stiamo lì a vedere scene interminabili di Dalton e Booth in macchina che gironzolano per Los Angeles a fare normali commissioni, con l’unico scopo di mostrarci le locandine dei film in uscita, i cartelloni fuori dai cinema e di farci ascoltare l’interminabile colonna sonora (31 pezzi per 74 minuti totali…). Vediamo Brad Pitt per circa un quarto d’ora impegnato a riparare un’antenna, dialoghi su dialoghi non connessi alla sceneggiatura, scene prolisse e del tutto eliminabili.

Citazionismo fine a se stesso

Ci sorbiamo mezzora di Dalton che sbaglia le battute di un film scadente e sbrocca in camerino, un’altra mezzora di Sharon Tate che va in libreria e si trastulla davanti al cinema dove danno il suo film, per poi decidere finalmente di entrare e fornirci altri interminabili minuti di lei che sognante si guarda sul grande schermo. Una interminabile introduzione dell’ambiente e dei personaggi che poteva durare tranquillamente un’ora di meno. Un tempo più che sufficiente anche per dare “sfogo” al consueto citazionismo e nerdismo di Tarantino, dove potevano rientrare tranquillamente tutte le consuete inquadrature sui dettagli e i personaggi ripresi dall’alto con il crane che da trent’anni caratterizzano il suo stile.

E invece no, stavolta il citazionismo è completamente fine a se stesso, non c’è nessuna connessione con la narrazione e stiamo lì di fronte ad un calderone di ossessioni tarantiniane e cinefilia ostentata che non porta da nessuna parte. Non c’è nulla di sensato, solo l’amore smodato di Quentin per questo 1969 hollywoodiano a cavallo tra il vecchio mondo in bianco e nero e la nuova Hollywood di Easy Rider e Polanski. Tarantino questa storia l’aveva concepita inizialmente sotto forma di romanzo. Una volta deciso di farne un film ha ceduto i diritti a Sony, per il semplice motivo che la compagnia giapponese è l’unica che gli ha accordato un budget di 100 milioni di euro, il totale controllo creativo e il final cut. Il buon Harvey Weinstein non avrebbe mai calato le braghe così e sono sicuro che avrebbe tagliato il film di una buona mezzora almeno.

Tutto per il revisionismo

E’ probabile che Tarantino avesse in testa solo l’idea di operare una revisione dell’omicidio di Cielo Drive, regalando alla sua fiaba hollywoodiana un finale a lieto fine. Fare della Manson Family quello che ha fatto dei nazisti in Bastardi senza gloria o dei bianchi schiavisti in Django, era forse l’unica vera idea di Tarantino, intorno alla quale ha poi costruito tutta l’atmosfera di C’era una volta a…Hollywood dimenticandosi però della trama. Anche perché nelle due ore e mezza di non narrazione che precedono la scena finale, l’unica connessione con la Manson Family è rappresentata dalla visita di Booth allo Spanh Ranch. Dunque sono felice che tu Quentin abbia voluto fare questo regalo a Roman Polanski e questo omaggio alla memoria di Sharon Tate. Ma adesso ridammi i miei 8 euro.

Davide Di Stefano

Commenti

commenti