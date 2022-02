Roma 11 feb – L’Ue ci permette di mangiare i grilli. Ma quelli “domestici”, precisiamo. La notizia dell’Ansa ci regala questa meravigliosa novità, che diciamolo, attendevamo con ansia.

Per l’Ue sì ai grilli “domestici” per l’alimentazione

Insomma, la Commissione Europea, organo decisionale dell’Ue, ci dice che possiamo mangiare i grilli domestici (Acheta domesticus). Tralasciando le fantasiose ricette che già le nostre menti creative stanno partorendo, andiamo con ordine. Anzituttto il grillo domestico è il terzo insetto approvato dall’Ue come alimento. Perché non è mica la prima volta, signori miei, che da Bruxelles approvano nuove leccornie. C’erano state, come è noto, due autorizzazioni precedenti: le prime erano le locuste migratorie, le seconde le tarme della farina. Ora che abbiamo anche i grilli non possiamo non immaginare, leccandoci i baffi, una gustosissima caponata – chessò – di insetti pronta ad arricchire le nostre tavole.

L’approvazione degli Stati membri

Ue e grilli sono due parole che s’intonano perfettamente, forse. Ma andiamo a vedere come si è arrivati all’approvazione di questa prelibatezza gastronomica, che già sogniamo di utilizzare per imbandire le nostre tavole nelle festività, magari al posto di quella robaccia di frutta secca o delle uova di lompo. L’approvazione degli Stati membri è arrivata a dicembre, dopo il “parere scientifico” dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

In compenso possiamo stare tranquilli, perché i “nuovi alimenti” saranno adeguatamente etichettati, per “segnalare eventuali potenziali reazioni allergiche”. Una rassicurazione fondamentale. E poi perché dovremmo prenderla con ironia? Gli insetti sono mangiati da centinaia di milioni di persone nel mondo. E adesso tocca a noi europei. Anzitutto per supportare la strategia dell’Ue sulla sostenibilità alimentare, nata dalla necessità di ricercare nuove fonti di proteine. Perché la morale è una sola: mangiamoci le locuste e i grilli, ma salviamo l’ambiente. Sarà interessante osservare le prevedibili barricate che il mondo vegano erigerà contro questa ennesima crudeltà contro il mondo animale.

Stelio Fergola