Roma, 11 feb – La libertà è ormai la nuova parola d’ordine di Matteo Bassetti. Il virologo star oggi ha manifestato quasi un inno alla gioia in salsa post-Covid sulla sua pagina Instagram, come riportato anche da Adnkronos.

La libertà pagliaccesca di Bassetti

La foto, onestamente, è tutto un programma. La libertà Bassetti la osserva con lo sguardo stralunato, quasi in uno status delirante, mentre lancia una mascherina verso l’alto. Il post del direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova recita così: “Oggi finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all’orizzonte sempre più forte. Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid. Finiamola di pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo”.

Peccato che, prima della scoperta della libertà, il professor Bassetti non abbia fatto altro, fino a nemmeno qualche settimana fa, che “pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo”. Esattamente come tutta la stampa mainstream e la narrazione al seguito. Mentre è noto praticamente dall’inizio che la positività non provochi nella stragrande maggioranza dei casi alcun problema o sintomi molto lievi: e in tutte le varianti. L’impressione – per essere moderati – è che molti dei protagonisti di questa triste storia dimenticheranno ciò che hanno detto per mesi, settimane e addirittura anni. E che lo faranno non contestati nemmeno dalla stragrande maggioranza degli osservatori.

Alberto Celletti