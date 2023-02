Roma, 22 feb – Gli avi sono un crimine. Le radici sono un crimine. La propria cultura è un crimine. Questo dice, in buona sostanza, l’imbarazzante lettera della preside del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, riportata anche sulla pagina Facebook dell’istituto, che così simula un “commento” sui fatti avvenuti alla scuola superiore Michelangiolo, sempre nel capoluogo toscano, due giorni fa.

Gli avi sono un crimine. E chi li ricorda va isolato come una bestia

Se ami la tua Patria, se esprimi qualsiasi sentimento di attaccamento o di preservazione, stai attento. La preside del Leonardo Da Vinci di Firenze ti osserva. Giudicandoti, sostanzialmente, alla stregua di una bestia da domare. Di un essere senza dignità che può essere attacco impunemente nei propri sentiment. Come al solito, chi scrive certe cose, se ne frega di ciò che provi. Il “tu” è rivolto a tutti coloro – specialmente giovani – che sentono questi valori senza aver mai fatto del male a una mosca, e per colpa di rappresentanti delle istituzioni così si ritrovano, magari, a vivere un’adolescenza terribile.

Per essere estremamente sintetici: chiunque voglia stabilire un valore ai confini, alle società che li delimitano va isolato, secondo la “dottoressa” Annalisa Savino. La quale non rende onore al suo ruolo dimostrando anzitutto una cosa: l’ignoranza. Che sia voluta o inconsapevole conta molto poco: il risultato è terrificante, soprattutto pensando al fatto che persone di questo tipo dovrebbero far crescere i cittadini del futuro.

Vietato amare la Patria

Amare la Patria non si può. Non è un sentimento concesso. Non che ci sorprendiamo in particolar modo, ma lo stile con cui la suddetta preside tratta l’argomento è a dir poco deprimente. Soprattutto per l’uso politico che ne fa, criminalizzando praticamente tutti coloro che – spesso in buona fede – contestando il dramma dell’immigrazione clandestina, la difesa dell’Italia sia dal punto di vista sociale che culturale. Una offesa perpetrata fregandosene dei diritti di un popolo autoctono, quello italiano, che ha subito per decenni dai suoi stessi governanti sul tema. Senza che ai presunti “buoni” importasse niente. Forse anche chi lotta per una casa popolare e si vede scavalcato nella lista dall’ultimo immigrato arrivato, secondo loro, sarà una bestia. La preside del liceo Da Vinci è una degna rappresentante della categoria degli oppressori, in questo senso: oltre che dell’ignoranza che li contraddistingue, visto il ruolo che ricoprono: in questo caso, drammaticamente formativo. In una “formazione” che non è in grado o non vuole saperne di riconoscere i valori dei confini e delle identità che sono caratteristici anzitutto della cultura, prima ancora che dell’umanità.

Stelio Fergola