Roma, 12 lug – Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale campione d’Europa, dorme con la coppa dopo il trionfo nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. E il pensiero va a chi, prima di Chiellini, aveva cullato una coppa dopo una notte memorabile. “Seguendo la tradizione di un grande maestro, Fabio Cannavaro“, scrive Chiellini ricordando il capitano dell’Italia campione del mondo 2006 e pubblicando su Twitter la foto della coppa distesa sul letto in hotel.

Chiellini dorme con la coppa come Cannavaro nel 2006

“‘La bambina’ come la chiamava Cannavaro. Buon riposo guerriero”, si legge tra i commenti sotto la foto. Una coppa meritatissima, soprattutto dal capitano, che dopo un Europeo a livelli altissimi ieri ha giocato una finale con una prestazione senza paragoni. Una partita, quella di Chiellini, perfetta, con interventi che in più di un’occasione hanno salvato gli Azzurri. E a leggere i commenti sotto il suo post su Twitter, in effetti, la foto più ricorrente è quella in cui Chiellini atterra il centrocampista inglese Saka prendendolo per la maglia. Immagine che è già diventata il nuovo meme sui social.

Tra i tanti commenti poi segnaliamo chi sottolinea come Chiellini abbia sempre cantato l’Inno d’Italia ad occhi chiusi, con grande convinzione ed emozione. “Grazie anche per aver cantato il nostro meraviglioso inno nazionale a squarciagola e spesso ad occhi chiusi, come quando si sogna qualcosa di stupendo“, scrive un’utente. La vittoria dell’Italia è stata salutata da tanti anche come una liberazione. “Siete stati straordinari. Non avete idea di cosa ci avete dato: dopo un anno e mezzo di morti, lockdown…. GRAZIE“, scrive un’utente. Dopo mesi e mesi chiusi in casa ora la gioia ci fa alzare le braccia in cielo, insieme a quella coppa portata a casa.

Ludovica Colli