Roma, 12 lug – In Cina il governo usa l’app di tracciamento Covid per fermare una protesta avviata da centinaia di risparmiatori truffati, alcuni dei quali avevano preso d’assalto una banca. Lo rende noto Fanpage.

Cina, risparmiatori truffati assaltano banca, ma vengono fermati dall’app Covid

I risparmiatori cinesi protagonisti di questa storia avevano perso molto denaro, spesso i soldi accumulati in una vita e persi in un battibaleno. Così la rabbia si è indirizzata contro la People’s Bank of China a Zhengzhou, presa di mira anche “fisicamente” e repressa dalla polizia. Ma la perla vera arriva dopo, quando le autorità impediscono ai manifestanti di spostarsi con l’utilizzo dell’app di tracciamento del Covid.

I centinaia di manifestanti si sono radunati ieri a Zhengzhou, di fronte alla People’s Bank of China. L’istituto è stato accusato di averli truffati, facendo perdere loro i risparmi. I conti, infatti, sono stati improvvisamente bloccati, e il denaro è stato messo in stato di fermo o è addirittura sparito. Nonostante le richieste di spiegazioni, i risparmiatori non hanno ricevuto risposta. A quel punto si sono organizzati per protestare – inizialmente pacificamente – all’esterno della banca. Gli uomini della polizia li hanno però allontanati con la forza, dopo di che alcuni di loro ha tentato l’assalto alla banca. La protesta, allargatasi, ha suscitato le preoccupazioni del governo di Pechino, la cui decisione è stata a dir poco bizzarra: utilizzare l’app per il tracciamento Covid per fermare e prevenire future proteste.

L’applicazione usata per vietare gli spostamenti ai manifestanti



Insomma, con l’app Covid, tutti a cuccia. Al punto che molti dei manifestanti che si erano mossi a Zhengzhou per chiedere chiarimenti si sono paralizzati, scoprendo che il loro status di salute, visibile nell’app, era diventato rosso, bloccandogli così la possibilità di spostarsi e di viaggiare. Secondo i media locali, intanto, il capo della sede della banca è ricercato per reati finanziari ed è attualmente in fuga.

Alberto Celletti