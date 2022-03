Cina, possibile acquisto di gruppi energetici in Russia

Roma, 8 mar – Cina e Russia viaggiano su binari talvolta abbastanza simili, se non proprio coincidenti. La notizia dell’Ansa sulla possibilità per Pechino di aumentare la sua presenza nel settore energetico russo sembra un possibile indizio in tal senso.

Cina, possibili acquisti o partecipazioni in Russia

Dunque, la Cina sta valutando se incrementare la sua presenza in Russia. Se tramite acquisti o aumenti di partecipazioni nei gruppi dell’energia e delle commodities, questo è ancora da vedersi. Alcuni obiettivi parrebbero essere proprio la stessa Gazprom, ma anche il produttore di alluminio Rusal. Secondo ciò che riporta Bloomberg, Pechino starebbe discutendo proprio con le aziende controllate pubbliche, nella fattpispecie China National Petroleum o Aluminium Corp of China. La questione verterebbe esattamente sugli investimenti nel paese eurasiatico.

Smentito supporto diretto alla guerra in Ucraina

Le operazioni pianificate e studiate, comunque, non avrebbero lo scopo di dare un segnale di supporto ufficiale alla guerra in Ucraina. Semmai, quello di rafforzare le importazioni cinesi, almeno secondo le fonti citate. Le società energetiche russe hanno iniziato a colloquiare con quelle cinesi, ma per ora sono discussioni ancora in una base embrionale, e gli accordi non sono scontati. Il presidente cinese Xi Jinping ha di recente affermato: “La relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza. Si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte”.

