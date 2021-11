Roma, 26 nov – Ciro Grillo e amici rischiano 12 anni di carcere per stupro di gruppo. Lo riporta il Corriere della Sera.

Ciro Grillo, rischio pesantissimo



I quattro accusati sono Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Laura. Tutti rinviati a giudizio con l’accusa di stupro di gruppo. A deciderlo, il gup Caterina Interlandi, al termine di una Camera di consiglio durata un’ora. Viene accolta dunque la richiesta del procuratore Gregorio Capasso (che ha già annunciato che rappresenterà l’accusa), e la decisione è stata comunicata ai legali dopo le 16. I quattro giovani non saranno presenti in aula. Rischiano una pena fino a 12 anni di carcere.

Prima udienza il 16 marzo



Il prossimo 16 marzo si terrà la prima udienza del processo. L’avvocato di Corsiglia, Gennaro Velle, aveva detto in mattinata: “È inutile andare a processo perché l’impianto accusatorio è inconsistente”. Un ottimismo a quanto pare irrealistico. I ragazzi avevano scelto, in caso di rinvio a giudizio, il rito ordinario. Il tutto dopo essere stati accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Il fatto – avvenuto il 17 luglio 2019 nella casa di Beppe Grillo in Costa Smeralda – ebbe ovviamente grande eco mediatica.

Alberto Celletti