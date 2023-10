Clandestini, l’Ue getta la maschera: “A novembre piano immigrazione legale”

Roma, 4 ott – Sui clandestini l’Ue ogni tanto palesa la sua voglia di immigrazione di massa. Legalizzarli tutti per non lasciare fuori legge nessuno. Che è un po’ – facendo un esempio estremo – come legalizzare l’omicidio per dire che non ci sono più assassini. Sui clandestini l’Ue getta la maschera, come riporta l’Agi.

Clandestini legalizzati, ecco il “geniale” piano Ue

Non farli arrivare sui barconi per farli arrivare legalmente, questa è la sintesi. O decidere che invadere un territorio altrui, con una propria cultura, un’economia indirizzata anzitutto ai propri cittadini, non sia in fondo un grosso problema. Il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas la spara così: “A novembre adotteremo un quadro per la migrazione legale molto ambizioso. Un partenariato basato sui talenti che metterà assieme i posti vacanti sul nostro mercato del lavoro con la disponibilità” di lavoratori “dai Paesi d’origine” dei migranti e “questo provvedimento permetterà certamente ai tunisini a imparare nuove competenze per soddisfare le carenze di lavoratori che frenano la crescita nel nostro mercato del lavoro”.Ovviamente, servono i migranti per il mercato del lavoro, ignorando i milioni di senza lavoro che già ci sono. Migranti, peraltro, al “giusto prezzo di schiavitù”.

Lampedusa, sbarchi senza fine

Intanto l’hotspot di Lampedusa non ha pace: adesso sono circa 550 gli ospiti, successivamente agli ultimi sbarchi notturni, contraddistinti da 352 arrivi nella notte, di cui 254 con tre barchini di 43, 54 e 59, tutti scortati dalla Guardia di finanza. Le provenienze sono le solite: nella fattispecie, prevale la Libia. Solo 180 di loro lasceranno l’isola con un volo charter.