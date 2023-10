L’assedio infinito dei prezzi del gas (nonostante quotazioni di mercato lontane dai deliri del 2021)

Roma, 4 ott – I prezzi del gas in bolletta non danno tregua. Differentemente da quelli delle quotazioni internazionali, da tempo lontane dai deliri folli dell’estate 2021.

Prezzi del gas in bolletta: +4,8% a settembre

Secondo quanto riporta Tgcom24, da Arera giungono pessime notizie, visto che a settembre i prezzi del gas in bolletta sono cresciuti del 4,8% rispetto ad agosto. La quotazione media di settembre è stata di 37,05 euro al megawattora. Aumenta così la spesa per le famiglie, che si trovano costrette nell’anno in corso a un esbordo di di 1.459 euro circa nel periodo ottobre 2022 – ottobre 2023.

Un disastro per le famiglie

Gli aumenti di un bene così strategico (come del resto lo sono benzina ed elettricità) sono pericolosi proprio per quell’inflazione che la Bce si ossessiona a combattere a colpi di rialzi di tassi di interesse, trattandola come se si trattasse di una crescita dei prezzi “da domanda” (magari, davvero magari, fosse così). Siamo lontani nelle valutazioni internazionali dai deliri di 300 euro al megawattora dell’estate 2021. Eppure potrebbero esserci nuovi aumenti e nuove stangate. Senza che il governo, tanto per cambiare, riesca mai a intervenire incisivamente. A pagare sono, come sempre, i cittadini comuni.

Alberto Celletti