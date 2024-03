Così la Costa d’Avorio è diventata il gioiello dell’Africa

Roma, 23 mar – Con una crescita prevista per il 2024 del 6,6% la Costa d’Avorio è uno dei paesi con la crescita più elevata non solo dell’Africa, ma anche del mondo intero: un risultato dovuto all’esportazione di materie prime e al fatto che il governo ivoriano sta usando le entrate di queste esportazioni per costruire infrastrutture.

Costa d’Avorio, crescita e investimenti

Ovviamente la crescita economica da sola non basta per ridurre la povertà, se questa è accompagnata da un forte passivo della bilancia dei pagamenti che prosciuga le riserve di valuta pregiata, causando una grave crisi finanziaria come sta accadendo in diversi paesi africani. Questo non vale per la Costa d’Avorio, che per diversi anni, tranne la parentesi del 2022, ha avuto un bilancio in attivo. A tale proposito è degno di nota il fatto che nel 2023 il Paese abbia avuto un surplus della bilancia commerciale pari a 14 miliardi di dollari: un buon risultato dovuto alle entrate delle esportazioni di cacao e dei suoi derivati, prodotti petroliferi, oro grezzo e gomma naturale.

I partner esteri

Il principale partner commerciale della Costa d’Avorio è il Mali, seguito da Olanda e Svizzera. La crescita economica, accompagnata da un surplus della bilancia commerciale e da investimenti privati, ha avuto un effetto positivo anche sul giudizio ottenuto dalle agenzie di rating sul suo debito, piuttosto positivo visto che Moody’s lo ha fatto salire Ba2, due livelli inferiori a investment grade, cioe a debito sicuro su cui investire. Al momento solo tre paesi africani hanno un rating Ba2 : per l’appunto Costa d’Avorio, Sudafrica e Botswana. Tutto ciò provoa ovviamente effetti positivi sugli eurobond emessi di questi Paesi, i quali hanno visto un forte calo degli interessi. In parole povere, meno spesa per il debito estero e più risorse da destinare ai servizi primari. Le notizie positive che arrivano dalla Costa d’Avorio dimostrano come il Paese sia facendo parecchio per uscire dalla povertà: un esempio positivo anche per altre realtà africane.

Giuseppe De Santis