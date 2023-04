Roma, 21 apr – Nelle coppe europee le italiane in semifinale sono ben cinque: Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina. Un risultato davvero eccellente per il nostro calcio, anche rispetto a Paesi che, in quanto a potenza economica e sportiva, da troppo tempo dispongono di top club più forti dei nostri.

Coppe europee, il dominio delle italiane: cinque in semifinale

Le coppe europee del 2023 rappresentano, almeno in termini di proporzioni per squadre avanzate, una manifestazione addirittura di dominio per le squadre italiane. Alla parola “dominio” non siamo abituati da decenni, da quegli anni Novanta che hanno rappresentato l’ultimissima fase di strapotere nel contesto continentale. Cinque squadre nelle semifinali di tre coppe: una predominanza notevole se si fa il paragone con i “pesi massimi” degli ultimi decenni, Inghilterra e Spagna, che insieme non ci raggiungono arrivando a quattro: Manchester City, West Ham, Real Madrid e Siviglia. Avversari di tutto rispetto, soprattutto dal fronte iberico, entrambe squadre “di casa” e confidenti con le vittorie in Champions e in Europa League. Ma ce la si può giocare soprattutto nella seconda competizione: il Siviglia, solitamente “killer” della coppa, non è da sottovalutare ma sta vivendo una stagione in Liga complicata. Se la Juventus dovesse affrontarla con il piglio giusto, la finale potrebbe arrivare. Così come potrebbe giungere alla finale la Roma contro i tedeschi del Bayern Leverkusen. In Champions, invece, un posto in finale è già certo: toccherà capire soltanto chi sarà ad occuparlo tra Milan e Inter.

Barella, Dybala e Pellegrini trascinatori

Nicolò Barella trascina l’Inter con un’altra prestazione sontuosa nel ritorno contro il Benfica in Champions, culminata da un gol spettacolare, Paulo Dybala manda ai supplementari una Roma che stava iniziando a tremare con il Feyenoord. Gara poi chiusa anche grazie a Lorenzo Pellegrini, che detta la linea del centroattacco e apre il varco ai supplementari per l’assist di Tammy Abraham a Stephan El Shaarawy: la vittoria è dei giallorossi guidati da José Mourinho con un risultato secco di 4 a 1. Rischia grossissimo la Fiorentina che, dopo il 4 a 1 dell’andata, si ritrova a gestire malissimo un ritorno con il Lech Poznan che quasi la manda a casa: ma la sconfitta per 2 a 3 in casa non basta, per fortuna, ai polacchi e manda i viola in semifinale di Conference League.

Alberto Celletti