Londra, 30 mar – Come ben sappiamo in Italia c’è carenza di mascherine e attrezzature mediche per proteggersi ma a quanto pare è un problema di tutta l’Europa, Gran Bretagna compresa. Un negozio online di Manchester specializzato in oggetti “fetish” per chi ha il pallino sessuale dei medici sembra abbia ricevuto richiesta dal servizio sanitario nazionale inglese per avere un po’ di camici.

MedFetUk al servizio del Paese

MedFetUK, è un negozio on line di Manchester specializzato in accessori medici per chi è feticista del “genere”; su Twitter ha rivelato di aver ricevuto contatti dal Servizio sanitario nazionale inglese. La richiesta sarebbe arrivata la scorsa settimana. I responsabili del Servizio sanitario inglese hanno richiesto forniture per la protezione degli infermieri e medici. “Non ne avevamo molti, perché non disponiamo di grandi scorte, ma erano disperati, quindi li abbiamo inviati gratuitamente” dicono dal profilo Twitter MedFetUk.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don’t carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don’t usually do politics on Twitter, but here’s a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M — MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020

Johnson: “Magia della tecnologia”

Intanto, come ben sappiamo, il primo ministro britannico Boris Johnson è positivo al test per il coronavirus ed è in auto-isolamento. “Sono in auto-isolamento”, ha detto, secondo quanto riportato dall’agenzia, “ma continuerò a guidare la risposta del governo, in videoconferenza, nella lotta a questo virus“. “Ho sviluppato lievi sintomi di coronavirus, febbre e tosse persistente” dice Johnson “sono in auto-isolamento e questa è assolutamente la cosa giusta da fare. Ma senza dubbio posso continuare, grazie alla magia della tecnologia moderna, a comunicare con tutta la mia squadra per guidare la lotta nazionale contro il coronavirus“.

Ilaria Paoletti