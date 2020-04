Roma, 20 apr – Perché il coronavirus miete più vittime tra gli uomini rispetto al gentil sesso? La ragione, secondo alcuni, andrebbe ricercata nei testicoli. Proprio così: l’inedita teoria è stata messa sul tavolo da uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India. Lo riporta oggi Il Messaggero.

Secondo i ricercatori le gonadi maschili costituirebbero una sorta di nascondiglio in cui il Covid-19 troverebbe «rifugio» quando si trova sotto il fuoco incrociato degli anti virali. Un rifugio che invece risulterebbe inospitale nelle donne perché le ovaie, diversamente dai testicoli, non sono provviste della proteina ACE2, un recettore a cui il coronavirus si lega. «Studi condotti in tutto il mondo – scrivono i quattro medici autori della ricerca – hanno ripetutamente dimostrato una incidenza maggiore e una severità più grave della malattia negli uomini rispetto alle donne». Gli individui di sesso maschile, spiegano, impiegano più tempo a «liberarsi del virus», e ciò spiegherebbe «la maggior gravità dei casi per loro».

Sebbene infatti la trasmissione dell’infezione avvenga allo stesso ritmo tra donne e uomini, i dati confermano che in Cina, in Corea del sud, in Italia, in Gran Bretagna, Spagna, e negli Stati Uniti, i decessi maschili sono spesso più del doppio di quelli femminili. Nella città di New York, per esempio, le morti maschili sono il 68% del totale. La teoria proposta dai quattro medici è stata accolta con grande entusiasmo da quotidiani come il Los Angeles Times. La ricerca, per ora pubblicata sul sito medico MedRxiv, deve ancora essere sottoposta a vari controlli, ma gli esperti che finora hanno esaminato lo studio si sono dimostrati in larga parte concordi con le tesi presentate. La professoressa Kathryn Sandberg della Georgetown University, specialista della differenza nelle reazioni immunitarie fra uomo e donna, ha dichiarato al Washington Post di considerare che effettivamente «i testicoli potrebbero avere un ruolo». Questa scoperta apre a molti altri quesiti: uno su tutti, se il Covid-19 si lega nei testicoli, è possibile la trasmissione del virus per via sessuale? «Dovrà essere preso in considerazione che il virus possa essere secreto nel liquido seminale», ha spiegato la dottoressa.

Cristina Gauri