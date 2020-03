Roma, 16 mar – La Regione Lazio per bocca dell’assessore alla Sanità D’Amato aveva definito “ridicola” l’ipotesi della riapertura dell’ospedale Forlanini in questi tempi di emergenza da coronavirus. Adesso, grazie a una indagine di Angelilli (FdI) si capisce bene perché.

La denuncia di Angelilli (FdI)

La notizia, che lascia a dir poco basiti, è stata riportata da Il Tempo con un pezzo di Daniele Di Mario. La ricerca su cui tale articolo si basa è stata condotta da Roberta Angelilli, esponente di Fratelli d’Italia: il Forlanini non sarà riattivato come ospedale perché la struttura è stata destinata dalla giunta di Nicola Zingaretti alle Ong. La Angelilli stessa lo denuncia in un video condiviso sul suo profilo Facebook: la Regione Lazio ha infatti destinato il Forlanini ad ospitare la “Cittadella delle organizzazioni internazionali”, nonché il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo, il Programma Alimentare Mondiale e sedi di varie Ong. Tutte iniziative che in un momento di emergenza possono sicuramente trovare spazio altrove.

Angelilli: “Follie gestionali, sprechi di risorse”

“Ho scovato una folle delibera della giunta Zingaretti del dicembre 2019 che ha come oggetto l’ospedale Forlanini” dice la Angelilli su Facebook “Zingaretti lo vuole trasformare in una Cittadella per le Ong, appoggiato dal Governo”. “Capite? Mentre abbiamo disperatamente bisogno di posti letto per l’emergenza coronavirus, Zingaretti porta avanti un progetto per trasformare in una serie di uffici faraonici da destinare alle Ong”. “Tutto, ma davvero tutto” denuncia ancora la Angelilli “tranne che utilizzarlo come ospedale o centro di ricerca e relativi uffici amministrativi. Sono follie gestionali, sprechi di risorse umane, finanziarie, immobiliari”.

Ilaria Paoletti