Così gli Emirati Arabi investono in fonti rinnovabili in Africa

Roma, 27 gen – Sono sempre di più gli Stati africani che puntano sulle fonti rinnovabili per soddisfare il loro fabbisogno di energia: a cercare di trarre vantaggio da questo fenomeno sono le società degli Emirati Arabi le quali stanno investendo enormemente in territorio africano.

Africa, i progetti sulle rinnovabili con gli Emirati Arabi

Sono tanti i progetti a cui queste società stanno partecipando e tra questi sono degni di nota gli investimenti fatti in Etiopia e Angola. In Etiopia pochi mesi fa il ministro delle finanze ha firmato un accordo con la società emiratina AMEA Power per costruire un parco eolico che sarà capace di produrre 300 megawatt di energia. L’Aysha Wind Power Project, questo è il nome del progetto, si estenderà per una superficie di 18mila ettari e sarà il piu’ grande parco eolico del corno d’Africa per un costo di 600 milioni di dollari.

I vantaggi per l’Etiopia

La costruzione di questo parco eolico permettera’ all’Etiopia di aumentare il numero di persone con accesso all’elettricità, puntando a sfruttare i venti che soffiano in questa parte di Paese, ma significativo sarà anche il contributo occupazionale, visto che per la sua costruzione saranno impiegati 2000 lavoratori. In Angola invece a portare avanti un progetto per fornire energia pulita sarà un’altra società emiratina, la Masdar, la quale si impegnerà a costruire una centrale solare che fornira’ energia pulita a 90mila case. Situata nella regione di Quipungo, nel sud del Paese, questa centrale solare fornirà energia in un’area dove sono ancora molti coloro che non hanno accesso alle forniture. L’operazione creerà all’incirca 600 posti di lavoro. Il tutto fa parte di un piano più ampio, che punta a fornire entro il 2025 elettricità al 60% della popolazione angolana e le società degli emirati vogliono cogliere questa opportunità per finanziare e portare avanti progetti nel campo delle energie rinnovabili, anche in altri paesi africani, con lo scopo di permettere agli Emirati Arabi di estendere la loro influenza nel continente nero.

Giuseppe De Santis