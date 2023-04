Roma, 11 apr – Sul Covid, colpo di scena di Joe Biden. Il presidente ha un’illuminazione e firma una legge che scopre la proverbiale acqua calda: l’emergenza del virus è finita.

Come riporta Tgcom24, il presidente americano ha appena firmato la legge che mette fine all’emergenza Covid nel Paese. La nota viene dalla Casa Bianca, la quale spiega anche come si tratti della normativa approvata dal Congresso “che pone fine allo stato di emergenza nazionale legato alla pandemia”. A partire dall’11 maggio, quindi, cesseranno tutte le norme di contenimento. La domanda che ci si pone è come mai fossero ancora in piedi, ma diciamo che le “scoperte finte” in certi frangenti vanno sempre assecondate.

Niente più fondi per la lotta alla pandemia

La legge prevede che anche i fondi stanziati dal 2020 per la fornitura di test Covid, oltre ai vaccini gratuiti e le altre misure di emergenza, smettano di essere erogati proprio dall’11 maggio. Curioso notare che il provvedimento abbia portato addirittura a una spaccatura tra i democratici statunitensi, di cui un buon terzo evidentente ancora pensa si debba circolare con la mascherina. Il voto sul provvedimento in Senato, infatti, tra i dem ha visto 68 voti favorevoli e 23 contrari. Insomma, la sopracitata scoperta dell’acqua calda per qualcuno è così rivoluzionaria da non averla neanche recepita.

Alberto Celletti