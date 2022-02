Roma, 10 feb – “Liberi tutti” sia a Londra che – in misura simile – a Parigi, come riporta Tgcom24. Sarà la volta buona per la fine dell’emergenza?

“Liberi tutti” a Londra e Parigi



Liberi tutti, sia a Londra che a Parigi. In tutta l’Europa, in generale, le restrizioni calano. Chi è più avanti è ancora una volta la Gran Bretagna, con un mese di anticipo. La Francia, nel frattempo, revoca il super green pass alla fine di marzo. E il ritorno alla normalità sembra vicino anche negli Stati Uniti, dove a New York abbandonano le mascherine al chiuso.

Boris Johnson è il primo a dare un “liberi tutti” che in Gran Bretagna partirà dal 21 febbraio, data a partire dalla quale finiranno le restrizioni oltremanica. D’altronde i britannici erano già stati i primi a liberarsi delle mascherine a fine gennaio, quando il governo aveva deciso di puntare solo alle vaccinazioni riducendo al minimo le restrizioni. Anche l’obbligo di autoisolamento in caso di positività dovrebbe cadere a breve, se i dati continueranno ad essere incoraggianti.

Verso la fine dell’emergenza?

Sì, dovremmo esserci. Gli indizi portano tutti in una direzione, ed è quella della fine dell’emergenza pandemica. Per carità, tutto ancora può accadere, ma le dichiarazioni dei governanti occidentali, ormai, sembra indirizzata verso una strada piuttosto sgombra. Anche nel breve termine si prospetta quindi l’avvio di una fase di convivenza – più o meno pacifica – con il Covid. Vedremo se ci saranno degli – ovviamente sgraditi – colpi di scena.

Alberto Celletti