Roma, 10 feb – Un dramma di popolo – perché questo furono le Foibe – taciuto per decenni. Una pulizia etnica crudele, schifosa, che grida vendetta. Una tragedia che doveva essere dimenticata, rimossa. Sacrificata sull’altare degli equilibri della Guerra fredda e sull’impunità dei carnefici. Che furono i titini e i partigiani italiani (ricordiamolo a scanso di equivoci). Poi, finalmente, il velo di Maya è stato strappato. E il Giorno del ricordo, istituito come solennità civile nel 2004, funge ora da risarcimento (parziale) per le popolazioni martoriate dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Dal negazionismo al giustificazionismo

Eppure, nonostante la lunga (e snervante) attesa di questo riconoscimento simbolico, c’è ancora chi non riesce proprio a digerire che la verità storica sia stata ristabilita. Anpi, vetero-comunisti e antifascisti da operetta continuano imperterriti la loro opera di minimizzazione di quella tragedia. Alcuni hanno addirittura chiesto di cancellare il Giorno del ricordo, fondando i propri deliri sulle «ricerche» di qualche ciarlatano in cerca di visibilità. Del resto, i «compagni», abbandonata l’insostenibile strada «negazionista», si sono spostati sul fronte del riduzionismo e del giustificazionismo. Le Foibe? Un piccolo dettaglio dei cruenti combattimenti sul confine orientale. La pulizia etnica ai danni degli italiani? Una legittima ritorsione degli slavi contro le «angherie fasciste». E via delirando.

La menzogna sulle Foibe è un «fatto sociale»

Ora, questa truffa storiografica è stata abbondantemente smascherata e rigettata nella pattumiera della storia. Ed è veramente superfluo ritornarci. Anzi, è proprio inutile. Il punto è questo: anche di fronte a prove inoppugnabili, i comunisti di oggi continuerebbero comunque a minimizzare le Foibe. E questo avviene perché le tesi revisioniste dei «compagni» non hanno a che fare con i documenti e l’argomentazione razionale. Come avrebbe detto il sociologo Émile Durkheim, il giustificazionismo delle Foibe è un fatto sociale. In altri termini, riconoscere il dramma delle popolazioni giuliano-dalmate equivarrebbe a negare sé stessi, o meglio la narrazione che regge tutta l’impalcatura ideologica degli eredi dei partigiani. La pressione sociale è troppo forte: chi ammette l’infamia di quella pulizia etnica verrebbe ipso facto escluso dalla sempre più marginale cerchia dell’antifascismo militante.

L’ultima ridotta dell’antifascismo

Le Foibe, infatti, sono ormai diventate una sorta di Katyn italiana, una delle ultime ridotte su cui si è arroccata una nebulosa di vetero-comunisti senza arte né parte. Minimizzare le Foibe e giustificare le infamie dei partigiani è l’estrema difesa di una cattedrale nel deserto. Un tempio ormai abbandonato, certo, ma che comunque continua a conferire senso a frange identitarie sempre più marginali. È per questo motivo simbolico e prerazionale che gli antifascisti vorrebbero cancellare il Giorno del ricordo: giustificare le Foibe significa giustificare la propria esistenza. Karl Marx l’avrebbe chiamata «falsa coscienza». Noi ci limitiamo a chiamarla infamia.

Valerio Benedetti