Roma, 10 feb – Per l’Anpi non si possono paragonare i morti italiani con gli ebrei, come riportato anche da Tgcom24. La tragedia riguarda solo alcuni esseri umani e non altri, a quanto pare. E guai a mettere le perdite sullo stesso piano, come direbbe ogni buon antirazzista che si rispetti.

La circolare del Miur

Tutto parte da una normalissima circolare del ministero dell’Università, che sostanzialmente tende ad equiparare gli italiani con gli ebrei parlando del “Giorno del ricordo”, durante il quale si commemorano le vittime delle Foibe.

Il testo recita: “Il Giorno del Ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘categoria’ degli ebrei. Con una atroce volontà di annientamento, mai sperimentata prima nella storia dell’umanità…”. Cosa ci si trovi di strambo, resta un mistero. O meglio, lo si sa perfettamente, ma è talmente incredibile, stupido e ipocrita che non meriterebbe nemmeno di essere esposto.

Anpi: “Chiariscano, aberrante paragone di morti italiani con ebrei”

L’Anpi, ovvero la ormai famigerata Associazione nazionale partigiani (senza più partigiani, tra l’altro, tutti o quasi deceduti), ovviamente non ci sta. Apriti cielo. L’associazione chiede direttamente al Miur “urgenti lumi su questa comparazione che consideriamo storicamente aberrante e inaccettabile”. Addirittura aberrante, cara Anpi. E la miseria, e che vi avranno fatto mai queste vittime. Per carità, non è possibile mettere sullo stesso piano degli esseri umani che vengono ammazzati o lasciati morire per fame o per malattie. Specie se una categoria vale meno dell’altra.

Quale buon “antirazzista” non suffragherebbe una visione tanto pacifica, tanto umana, tanto egualitaria. Questo a prescindere dal fatto di considerare indirettamente gli “ebrei italiani” quasi una categoria a sé stante (anche questo diremmo un principio molto poco razzista dei partigiani da operetta e da pastasciutta), mentre la storia ci racconta di una minoranza italianissima, che andrebbe ricordata anche in quanto tale e non solo come “ebrea”. Perché se proprio vogliamo dirla tutta, nei campi di concentramento c’erano anche ebrei italiani. Ma temiamo che la “profonda umanità” che l’Anpi dimostra ogni secondo della sua scialba, ipocrita e triste esistenza, questo, non sia in grado di comprenderlo.

Ovviamente, il governo è prono, pronto a non discutere minimamente gli ordini. E così arriva la dichiarazione cerchiobottista del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che così commenta: “Ogni dramma ha la sua unicità, va ricordato nella sua specificità e non va confrontato con altri, con il rischio di generare altro dolore”. Insomma, hanno ragione tutti, ma è bene non fare innervorsire chi comanda.

Stelio Fergola