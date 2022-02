Roma, 4 feb – È opportuno e logico parlare di crisi della Lega. Per una serie di ragioni, riassunte da Repubblica.

La crisi della Lega nei sondaggi e sui social



L’elezione bis di Sergio Mattarella non ha fatto bene a Matteo Salvini. Un’ovvietà, forse, ma farci fronte è tutt’altra storia. E così la crisi della Lega si riflette anzitutto nel crollo dei sondaggi, che solo qualche giorno fa davano il Carroccio al 17,2 contro il 19,1 di un mese fa, adesso si rileva, per bocca di Antonio Noto, un crollo addirittura più consistente: “Il livello di fiducia è sceso di tre-quattro punti”, afferma lo stesso sondaggista.

E sui social non va meglio. Le critiche sulla pagina ufficiale di Salvini cominciano ad essere più consistenti. Traspare la delusione per una scelta, quella addirittura di acclamare la rielezione di Mattarella, recepita come un tradimento da molti elettori. Nel frattempo, il leader del Carroccio affronta la difficile ripartenza dalla quarantena, in quanto positivo al Covid. Ma intanto assicura: “Nessun strappo nel governo”.

Quanto è lontano quel 34%



Il 34% ottenuto alle elezioni europee del 2019 è un lontano ricordo. La crisi della Lega diviene più evidente soprattutto riflettendo questo dato incredibile, e su un consenso che si è praticamente dimezzato in pochissimo tempo. I dirigenti del partito, forse, dovrebbero almeno aprire allo spazio di una riflessione. Perché non sembra che gli elettori abbiano perdonato le loro scelte. Soprattutto riguardo l’appoggio al governo Draghi. Ma più in generale, forse occorerrebbe riflettere sulle tematiche che fecero esplodere – in senso positivo – il partito ormai più di due anni fa.

Alberto Celletti