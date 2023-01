Roma, 27 gen – Il decreto Ong quasi “contestato” dalla Lega mostra le divisioni interne alla maggioranza sul tema delle Ong. E lo fa in modo pure piuttosto pacchiano. Gli emendamenti della Lega al provvedimento sono stati bocciati dalla stessa maggioranza di cui – evidentemente – fa parte il Carroccio.

Decreto Ong, gli emendamenti rigettati della Lega



Come riporta Tgcom24, sono stati i presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti della Camera a respindere il ricorso della Lega sui propri emendamenti. Gli stessi che mercoledì erano stati dichiarati inammissibili. Il capogruppo del Carroccio in commissione Affari costituzionali Igor Iezzi, lo ha riferito alla stampa. Il tutto mentre oggi, alle 14, ci saranno le votazioni sulle altre proposte di modifica. Il decreto Ong, in parole poverissime, viene contestato dalla Lega o quanto meno “revisionato”. Ma le revisioni del Carroccio vengono rigettate e il partito si muove per un ricorso, successivamente ancora respinto. L’esecutivo, soprattutto su questo tema, si sta dimostrando molto diviso.

Salvini: “Piena fiducia in Piantedosi”

Matteo Salvini, dal canto suo, prova a compattare la maggioranza almeno a parole. Il ministro delle Infrastrutture prova a recitare parole al miele nei riguardi del ministro dell’Interno. Salvini, infatti, manifesta “totale fiducia nel ministro Piantedosi“, mentre “i due capigruppo della Lega seguono la vicenda”, chiudendo con “ieri mi sono occupato di altro, come oggi mi occupo di altro”. Dichiarazioni espresse nel contesto dell’inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a Rho. I giornalisti, infatti, incalzavano il leader del Carroccio proprio sullo stop di FdI ed FI alle richieste di modifica ritenute, come si diceva prima, “inammissibili”.

Alberto Celletti