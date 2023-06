Roma, 22 giu – Ancora alla ricerca, ormai disperata, del sottomarino Titan, nella speranza di recuperare qualche sopravvissuto. Ma del sommergibile non c’è traccia neanche stamattina, nonostante si odano dei segnali che tengono aggrappati tutti alla speranza.

“Colpi ogni mezz’ora”, ma nessuna traccia del sottomarino Titan



Secondo i media statunitensi, come riportato dall’Ansa, le ricerche per ora captano soltanto suoni martellanti ad intervalli di 30 minuti. Ma ovviamente è difficile stabilirne la provenienza: di certo, l’oceano produce molti suoni ma non di tipo “meccanico” come quelli rilevati, di conseguenza la possibilità è che la fonte sia umana. Nel sommergibile ci sono cinque persone: un ex sub francese, Paul-Henri Nargeolet, è una di queste, e dovrebbe conoscere il protocollo per allertare i team, quindi esattamente fare rumore per tre minuti ogni mezzora. Secondo il contrammiraglio John Mauger della Guardia Costiera statunitense, che dirige le ricerche, il rumore captato “è generato potenzialmente” dagli occupanti dello scafo, ma non ci sono conferme.

Alle 11 finisce l’ossigeno: “Ma non dobbiamo perdere la speranza”

Secondo i calcoli finora comunicati, siamo veramente al giro finale. Un giro terribile, visto che porterebbe alla morte certa di tutti i membri all’interno del sottomarino Titan, che alle 11 dovrebbe finire le riserve di ossigeno. Il capitano Jamie Frederick, coordinatore dei soccorsi, però non molla la presa. “Dobbiamo restare ottimisti”, dice. Qualcuno ricorda che sulla riserva di ossigeno ci sono alcune variabili, come il tasso di consumo per occupante: ad esempio, parlare di meno significa consumarne di meno. Finora il sottomarino è stato cercato in ben 25.900 kmq di oceano, un’area grande quanto il Massachusetts o il Libano.

