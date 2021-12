Roma, 1 dic – Obbligo vaccinale europeo, dice Ursula Von der Leyen. Esplicitando sensazioni ormai stabili in chi segue l’assurda vicenda del coronavirus, quasi un’ideologia considerato il distacco incredibile rispetto ai dati che giungono, perfino recenti.

“Discutiamo di obbligo vaccinale europeo”

Così la Von der Leyen in un intervento durante la conferenza stampa avvenuta oggi sull’emergenza Covid e riportata da Open. “Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato, ma ora è tempo di discutere sull’obbligo vaccinale”, ha detto. Dopo l’obbligo deciso dall’Austria e le dichiarazioni che vengono dalla Germania, arriva anche una sorta di “endorsement” di un obbligo vaccinale europeo. La famigerata “quarta ondata” è ovviamente la giustificazione principale, e secondo il presidente della Commissione Europea “gli scienziati dicono di non saperne abbastanza”. A chi si riferisca, però, rimane un mistero, visto che sulla nuova variante Omicron si sono già espressi coloro che l’hanno isolata. E ancora: “Servono due o tre settimane, che in pandemia sono un’eternità. Per questo la raccomandazione è vaccinatevi. Speriamo al meglio, ma prepariamoci al peggio”.

La Omicron deve fare per forza paura



La variante Omicron deve fare paura. E non perché se ne riscontrino al momento reali motivi. Ma perché deve farlo “per forza”. A nulla valgono le rassicuranti statistiche su decessi e casi gravi, a nulla valgono pareri di virologi anche profondamente “covidisti” come Andrea Crisanti, a nulla valgono perfino le dichiarazioni di Angelique Coetzee, ovvero di chi l’ha scoperta, la Omicron. Niente. Oms in allarme, Guido Bertolaso in allarme, e, come sempre, anche Ursula Von Der Leyen in allarme. Vaccino unica strada, per forza. E non si capisce per cosa.

Stelio Fergola