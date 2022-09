Roma, 27 set – “La nazione è triste da quando hai cominciato a fare musica”. Staffilata di Dj Ringo, che le suona così a Damiano David, frontman dei Maneskin che ieri aveva pensato bene di prendersela con la vittoria di Giorgia Meloni, giusto per unirsi al coro ciarlante di buona parte dei vip. “Today is a sad day for my country“, in italico provinciale, dunque fassistissimo: “Oggi è un giorno triste per la mia nazione”. Profonda riflessione con cui il dottor Damiano ha voluto esprimere tutta la sua delusione per l’esito delle elezioni in Italia, con tanto di storia Instagram.

Ringo asfalta Damiano dei Maneskin. E gli utenti apprezzano

Damiano but the country has been sad since you make music.. #Maneskin https://t.co/rmJDGdVTt6 — DJ RINGO (@VIRGINRINGO) September 27, 2022

Il tweet di Dj Ringo ha riscosso subito l’apprezzamento di molti utenti, evidentemente stufi delle baggianate politicamente correttissime che certe celebrità ci propinano a ogni piè sospinto, soprattutto quando gli italiani se ne infischiano del loro stucchevole pensiero unico. “Gli hai cagato sulle unghie di smalto Ringo”, risponde un sobrissimo follower. “E con questo è ufficiale, Ringo ti amo”, “Grandissimo Ringo”, “Ringo for president”. E ancora: “Grazie Ringo… non se ne può più di tutti questi pseudo cantanti tutti uguali e conformisti. Che pensassero a cantare e basta anche nei concerti. La gente ci va x divertirsi non x fare politica”.

Alessandro Della Guglia