Docenti contro le Frecce Tricolori: anti-italianismo buono per ogni occasione

Roma, 4 apr – C’è aria di rivolta nei pressi dell’Ufficio Scolastico territoriale di Brescia. Ma non sono gli “squilli” di Taps – film del 1981 in cui i cadetti di un’accademia militare insorgevano contro la svendita borghese della loro scuola – piuttosto quelli degli smartphone di duecento docenti troppo agitati dalle Frecce Tricolori.

Le Frecce Tricolori ovvero la guerra­

Sembra un copione già sentito: i docenti anti-militaristi ed anti-italiani che non vogliono portare i propri studenti (come se fossero loro) a parate militari o in visita a basi o dimostrazioni operative. E così quella generazione pelosa di professori ti cacciano fuori la lettera sul “Fascino indiscreto della Guerra” per opporsi alle parole dell’ufficio scolastico territoriale di Brescia che ha inviato una circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado per invitarli all’evento di martedì 16 denominato “Mettiamo le ali ai nostri sogni”. Capito? Mettiamo le ali ai sogni: un messaggio così bellicista che farebbe arrossire anche il Piccolo Principe. L’iniziativa non è piaciuta. Ma non perché dalla base Militare di Ghedi sono partiti i bombardieri diretti in Iraq e Serbia, semplicemente perché a certa sinistra non sono mai piaciute le forze armate, soprattutto l’aeronautica che ancora oggi viene definita Fascistissima.

L’eterno ritorno di Balbo

Ecco quindi che una giornata in compagnia di aeronautica e Frecce Tricolori si trasforma in un’istigazione alla guerra. Un orientamento carrieristico troppo spinto secondo i docenti, che si azzardano ad evocare implausibili sogni di gloria del Ministero dell’istruzione e di Giuseppe Valditara che di glorioso non ha veramente niente. È solo l’eterno ritorno della sindrome di Balbo, o magari della più semplice paura di volare. Come fa a capire il “rischio” una classe di docenti che solo pochi anni fa si è messa la mascherina davanti alla bocca e anche davanti agli occhi?

Sergio Filacchioni