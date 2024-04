Bari, corruzione elettorale: si dimette l’assessore del Pd

Roma, 4 apr – Associazione finalizzata alla corruzione elettorale con l’acquisto di voti, è quanto emerso dall’inchiesta che ha portato a dieci misure cautelari e alle dimissioni dell’Assessore regionale della Puglia ai Trasporti del Partito Democratico Anita Maurodinoia.

Corruzione elettorale

Il sindaco di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli e Sandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, e referente del movimento politico Sud al centro, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di corruzione elettorale nell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su una presunta compravendita di voti per le elezioni comunali di Triggiano del 2021. L’indagine è stata avviata dopo il ritrovamento, il 6 ottobre del 2021 in un cassonetto per l’immondizia, di frammenti di fotocopie di documenti d’identità e codici fiscali. Anche l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, è indagata per corruzione elettorale.

Voti comprati anche dal Pd

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “ha accettato le dimissioni dall’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia” che ha rassegnato le sue dimissioni anche dagli organismi del Partito Democratico. Infatti, anche per l’elezione nel 2020 di Anita Maurodinoia (Pd) nel Consiglio regionale della Puglia, suo marito Sandro Cataldo, avrebbe acquistato voti per 50 euro. È quanto emerso dall’indagine della procura di Bari sui voti acquistati per le amministrative del 20 e 21 settembre 2020 per le elezioni a Grumo Appula e per le regionali che si svolgevano contemporaneamente. La Maurodinoia si è già dimessa dal Partito Democratico. Un ennesimo scandalo che tocca le maglie di un Partito sempre più in bilico tra l’associazione a delinquere e quella proprio mafiosa.

Sergio Filacchioni