Dramma per i lavoratori Ryanair: licenziato il 10% degli operativi sulla Sardegna

Roma, 7 settembre – Cala la mannaia di Ryanair dopo l’emanazione del decreto sul tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole da parte del Governo. La compagnia risponde tagliando l’operativo invernale per la Sardegna: 10 le rotte colpite dalla mannaia del vettore, 3 cancellate, l’8% di tutto il piano winter dall’Isola.

Ryanair colpisce duro

“Sono qui per preannunciare purtroppo una cosa che non avremmo certamente voluto – ha spiegato il chief commercial officer Jason Mc Guinness incontrando i giornalisti a Cagliari -: una riduzione di quasi il 10% rispetto al programmato, ciò è totalmente legato al decreto del governo italiano che consideriamo totalmente illegale e che avrà il solo effetto di ridurre la connettività”. Una ritorsione che non si è fatta attendere. La richiesta della compagnia, quindi, è quella di abrogare immediatamente il provvedimento che impone il tetto alle tariffe per i voli che collegano le isole e di togliere «la tassa addizionale municipale su tutti gli aeroporti della penisola». Questa tassa corrisponde a un’aggiunta di 6,50 euro sul prezzo di ogni biglietto.

Il decreto

Nello specifico, il decreto ha imposto uno stop agli algoritmi che aumentano i prezzi sui voli da e per le isole durante i periodi di massima richiesta e nei casi in cui il prezzo di vendita superi del 200 per cento la tariffa media. Inoltre, ha introdotto il divieto di proporre le tariffe sulla base della profilazione web o del dispositivo utilizzato per la ricerca. Il decreto era stato fin da subito giudicato da Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia irlandese, «ridicolo». La decisione del governo, bollata da Mc Guinness come «illogica e illegale», avrà come unica conseguenza l’aumento dei prezzi e il peggioramento della connettività insulare, «in particolare nei mesi invernali non di punta, quando compagnie aeree come Ryanair in genere scontano fortemente le tariffe per stimolare la domanda».

Sergio Filacchioni