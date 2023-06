Roma, 16 giu – “Quanto sei bella Roma!”, cinguettio in italiano. E poi una foto in posa al Colosseo: “Amphitheatrum Flavium”, cinguettio in latino. E’ il breve resoconto Twitter di un entusiasta Elon Musk, fresco di incontri istituzionali nella Capitale. Ma cosa è emerso dall’incontro con Giorgia Meloni? Di cosa hanno parlato il patron di Tesla e il premier italiano? Uno degli imprenditori più ricchi del mondo, nonché il più chiacchierato sui social, nonché proprietario di Twitter, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per poi avere un colloquio con Giorgia Meloni.

La visita di Musk rientra nel suo “tour europeo”. L’obiettivo primario dell’imprenditore sudafricano è la costruzione di una maxi-fabbrica di veicoli elettrici in Europa ed è possibile che l’Italia sia uno dei Paesi vagliati. Tuttavia, oggi Elon Musk sarà in Francia per incontrare Emmanuel Macron, come annunciato dallo stesso presidente transalpino che si è sbottato sui temi che verranno affrontati durante il colloquio in questione. “Parleremo di intelligenza artificiale, social media, quadro normativo – ha dichiarato Macron ai giornalisti francesi – gli parlerò di auto, batterie, per promuovere l’attività francese ed europea”. Sono più o meno gli stessi temi di cui si è discusso ieri a Roma.

Di cosa ha parlato Elon Musk con Meloni e Tajani

“Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”, scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Twitter.

“Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti verso le sfide future che ci accomunano”, cinguetta Giorgia Meloni, pubblicando una foto che ritrae sorridenti lei ed Elon Musk. Diversi temi trattati dunque, in due brevi incontri. Si va dall’intelligenza artificiale alla cybersicurezza, passando per la natalità e le regole europee di mercato.

In un’iintervista rilasciata al Tg1, Musk ha detto che con Giorgia Meloni ha parlato di “Intelligenza Artificiale e dei relativi rischi”. Perché l’AI è “talmente potente da poterci sottomettere nel futuro”. Per poi esprimersi sull’Ue: “Penso che in Europa ci sia un accumularsi eccessivo di regole e leggi, una volta che queste vengono create diventano immortali ma gli esseri umani non sono immortali”. E ancora: “L’Europa è come il gigante di Gulliver, legato a terra da troppi lacci e lacciuoli. Penso che eliminarne qualcuno sia una questione logica, nemmeno ideologica”.

Dichiarazioni vaghe, nulla più. Da capire se l’incontro di ieri porterà a una messa a terra, ovvero alla realizzazione di qualcosa di concreto. Resta in sospeso, come accennato, la suddetta costruzione di una maxi-fabbrica per veicoli elettrici. A meno che Musk non abbia già deciso di realizzarla in Francia.

Alessandro Della Guglia