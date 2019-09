Bruxelles, 11 set – Più che i risultati del risiko tra gli Stati dell’Ue alla ricerca della nomina di “peso”, a destare l’attenzione della stampa durante la presentazione ufficiale della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen sono state alcune nuove denominazioni. A destare curiosità soprattutto il titolo riservato ad uno degli otto vicepresidenti: il greco Margaritis Schinas sarà il commissario per la “protezione dello stile di vita europeo”. Sostituisce il connazionale Dīmītrīs Avramopoulos e si occuperà di immigrazione.

Una svolta identitaria?

A questo punto bisognerebbe cercare di capire almeno due cose: cosa si intende per “stile di vita europeo” e da chi andrebbe protetto. Difficile pensare che la nomina di un moderato come Schinas, membro del partito popolare ed ex portavoce di Juncker, sia connessa con una rivendicazione identitaria. In tale caso la “protezione” dovrebbe coinvolgere anche un’opposizione ai flussi migratori, a quell’invasione che appunto metterebbe a rischio la way of life dei popoli europei. Nel corso della presentazione una giornalista ha chiesto direttamente alla von der Leyen lumi sulla connessione tra protezione dello stile di vita europeo e flussi migratori, ma la neopresidente della Commissione ha preferito glissare.

Ong sul piede di guerra





Ovviamente le Ong “pro migranti” non hanno digerito la nuova nomenclatura europea e le accuse di “fascismo” o simili sono fioccate immediatamente. Andrew Stroehlein della Ong Humans Right Watch accusa la Ue di “aver adottato la cornice ideologica dell’estrema destra”. Per Amnesty international la “protezione dello stile di vita europeo” con connessione all’immigrazione “manda un messaggio preoccupante”, mentre per la Ong Friends of Earth il pensiero che gli europei “debbano essere protetti dalle culture esterne è un pensiero fascista che non dovrebbe essere vicino alla politica migratoria”.

Anche alcuni eurodeputati, in particolare britannici del partito laburista e verdi francesi, hanno in generale contestato la decisione definita un “abominio”. Dal canto suo Schinas non sembra riservare molta attenzione alle critiche e si dice “entusiasta e onorato di essere stato nominato vicepresidente e commissario per la protezione dello stile di vita europeo“. Denominazione che di primo acchitto potrebbe suscitare qualche simpatia nel campo identitario. Difficile però pensare che con un quadro politico di questo tipo, alla rivoluzione dei titoli possa accompagnarsi una rivoluzione sostanziale nell’ambito della politica dell’Unione.

Davide Di Stefano

