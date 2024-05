Ora l’Ater bussa al Pd: a Roma 15 sezioni sotto sfratto

Roma, 17 mag – Il Pd a Roma è moroso verso l’Ater: a scoprirlo era stata un’inchiesta de Il Giornale, che scoprì la grottesca situazione di molte sedi Dem di proprietà della Regione nella Capitale. Ora l’Ater fa arrivare le intimidazioni di sfratto.

Il Pd sotto sfratto

L’Ater è andata a bussare alle porte di quindici sezioni della Capitale intimandone lo sfratto e chiedendo alla Federazione romana di presentarsi davanti ai giudici il 20 giugno. I debiti complessivi dei Dem nei confronti dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale sulla carta ammontano a 260 mila euro. Ma il segretario romano Enzo Foschi mette le mani avanti: “la trattativa è in corso, siamo vicini a un accordo nella massima collaborazione e pagheremo fino all’ultimo euro”. Il tesoriere Passanisi è convinto che non si arriverà in giudizio perché la questione “sarà risolta molto prima senza lo sfratto dai locali di proprietà della Regione” guidata da Francesco Rocca: “Stiamo lavorando con Ater con spirito di collaborazione per arrivare a una risoluzione del problema. Stiamo anche concordando alcuni lavori di ristrutturazione necessari”.

Ora fanno l’elemosina

“Il Pd romano – continua il tesoriere – è impegnato pancia a terra per raccogliere i fondi con attività di autofinanziamento sul territorio e riuscire, nelle prossime settimane, a saldare una parte consistente del debito. Insomma non vogliono proprio cacciare un centesimo: a Roma è già partita una campagna di raccolta fondi per aiutare i Piddini ad estinguere il debito. Invece che alle europee dovranno pensare a racimolare qualche euro in più.

Sergio Filacchioni