Roma, 11 set – Con il nuovo esecutivo giallofucsia è finito il tempo dell’odio e degli insulti, si passa direttamente alle minacce. Del resto non è odio se la vittima è un leghista, giusto? La pensa sicuramente così lo scrittore Sandro Veronesi. Il surfer dei salotti letterari più petalosi d’Italia, che ha fatto incetta dei blasonatissimi Strega e Campiello, ha infatti twittato: “Io so una cosa per certo: se per caso mai fossi stato eletto al Senato, oggi avrei fatto saltare i denti a parecchi leghisti prima che i valletti riuscissero a fermarmi. Lo dico da padre”.

Picchiare un leghista non è reato

I casi sono due, o a Veronesi non è arrivato il “memo” di Conte contro linguaggio d’odio oppure pensa che la gentilezza non sia da applicare ai leghisti. Che, dal canto loro, se la staranno facendo sotto dalla paura alle minacce dello scrittore il quale precisa anche, “lo dico da padre”: il primo pensiero va alla prole, a cui insegnare che “picchiare un leghista non è reato”. Ma poi Sandro, ti sei visto? Con quel fisico da lanciatore di invettive è già bello se riesci a trasportare una pila dei tuoi libriccini.

Non c’è da stupirsi se poi il “popolo di Twitter” ha sommerso lo scrittore di critiche – anche piuttosto divertenti. “Con queste premesse ne buscheresti anche da Brunetta”, gli risponde un utente. “Che delusione. Solo un ultras violento tra i tanti”, gli fa eco una signora. “Secondo me prendi schiaffi a 2 a 2 fino a quando non diventavano dispari”, pronostica un terzo. “Non sono leghista, ma la aspetto. Si porti una dentiera, non si sa mai”, e poi “E devi essere un bel padre. Se fossi stato…avrei fatto… Non c’eri e non hai fatto un ca**o”. E infine: “Il tuo nuovo PADRONE ha detto di usare un linguaggio pacato”. Insomma, i commentatori di Veronesi sono più arguti di lui.

Cristina Gauri

