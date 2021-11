Roma, 26 nov – Un bambino di 10 anni fenomeno del tennis? Così pare, a giudicare dalla sua capacità di palleggio, riportata in un video da Repubblica.

Tennis, il bambino di 10 anni che non perde mai

O quasi. Da Bologna a caso nazionale. Edoardo palleggia come pochi, e ha solo 10 anni. Ghiselli frequenta la quinta elemtare a Ozzano, e ha preso in mano la racchetta per la prima volta a un anno e mezzo. Sul talento, insomma, c’è molto poco da discutere. Nel video si evidenzia la capacità di Edoardo di tenere palla e di rispondere ai colpi con un adulto (Simone Bolelli, impegnato in Davis in questi giorni a Torino) a un ritmo praticamente partitario ed elevatissimo.

Nel 2021 45 partite e una sola sconfitta

Ghiselli, il bambino di 10 anni fenomeno del tennis, quest'anno ha giocato 45 partite e ne ha persa soltanto una. La sconfitta risale a tre settimane fa, durante il Master del trofeo Kinder, in semifinale. Il contesto era l'Academy di Rafa Nadal. In Italia non ha mai perso neanche un set, e due settimane fa a Milano ha vinto lo Junior Next Gen. A gennaio, Edoardo aveva vinto al Lemon Bowl, il più famoso torneo nazionale con partecipanti stranieri.

Alberto Celletti