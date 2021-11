Roma, 26 nov – Prima in casa contro la Macedonia del Nord di Goran Pandev e poi eventuale finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Se la prima sfida è sicura, la seconda è molto probabile (perché non possiamo neppure pensare di non battere i macedoni).

Playoff Mondiali, l’Italia pesca la Macedonia. Portogallo o Turchia nell’eventuale finale

Sta di fatto che oggi a Zurigo, al sorteggio dei playoff per Mondiali di calcio 2022, è stato definito il cammino che l’Italia dovrà affrontare per arrivare in Qatar.

La nazionale italiana, testa di serie, ha pescato come detto la Macedonia. Ce la giochiamo in casa, dobbiamo vincere a tutti i costi e poi affrontare la vincente tra Portogallo e Turchia. La finale, nel caso, sarà in trasferta: Lisbona o Istanbul. Dunque non avremo il vantaggio di giocarci in Italia la sfida decisiva.

Mancini: “Poteva andare un po’ meglio”

“Poteva andare un po’ meglio”, ha detto Roberto Mancini, pur sorridendo, ai microfoni di Rai Sport. “Sia noi che il Portogallo prima dovremmo vincere la semifinale. E, visto che è partita secca, le difficoltà ci saranno. Noi siamo fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Servirà fare una grande partita. Portogallo? Penso che anche loro ci avrebbero evitati volentieri. Joao Pedro? E’ una storia recente, non ne abbiamo ancora parlato, vedremo. Sicuramente è un ottimo attaccante, che conosce bene il calcio italiano. Ma non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi solo a qualche mese fa. Per noi sarà importante avere tutti a disposizione. Prossimo rigore? Qualcuno lo troveremo”, ha detto ancora Mancini.

Ricordiamo che la formula dei playoff sarà quella della gara secca, con semifinali e finali in programma il 25 e 29 marzo 2022.

Questi i tre gruppi, da cui usciranno tre squadre qualificate per il Mondiale in Qatar.

Gruppo A

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria (la vincente giocherà la finale in casa)

Gruppo B

Semifinale 3: Russia-Polonia (la vincente giocherà la finale in casa)

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

Gruppo C

Semifinale 5: ITALIA-Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo-Turchia (la vincente giocherà la finale in casa)

Alessandro Della Guglia