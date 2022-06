Roma, 20 giu – Elisabetta Canalis fa kickboxing, e vince pure. La notizia è riportata anche da SkyTg24.

Elisabetta Canalis e il kickboxing



Se la Canalis sarà o meno campionessa di kickboxing lo dirà il tempo, ci viene da dire. Ma è in realtà una provocazione. Primo perché l’ex-velina era al suo esordio assoluto nella disciplina. E poi perché l’avversaria era Rachele Muratori, modella, era anch’ella al suo esordio assoluto nella lotta a calci e pugni. Insomma, niente di chissà quanto probante, anche considerando l’età della Canalis (ma non della Muratori, giovanissima di 21 anni). Comunque, l’incontro avviene nel contesto del The Night of Kick and Punch, nella Reggia di Venaria Reale, vicino Torino. Alla sua 12esima edizione, esso mostra l’ex velina che incrocia guantoni e calci proprio con la Muratori, che oltre ad essere modella è anche una ex ballerina.

L’incontro

L’incontro è durato per tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna. Le regole, quelle della kickboxing stile K-1: in estrema sintesi, si può colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Successivamente alla vittoria, la Canalis ha alzato il trofeo, ha abbracciato la figlia Skyler Eva e infine si è diretta sugli spalti, a baciare il marito Brian Perri.

Alberto Celletti