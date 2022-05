Roma, 17 mag – Continua la polemica tra Elon Musk e Twitter, il social network acquistato dal magnate sudafricano naturalizzato statunitense, la cui operazione è in fase di stallo per la nota questione degli “account falsi”. Lo rende noto l’Ansa.

Elon Musk e Twitter, la diatriba sugli account falsi

Elon Musk torna a parlare di Twitter e della sua acquisizione in fase di stallo: “La mia offerta era basata sul fatto che i filing di Twitter alla Sec fossero accurati. Ieri il ceo di Twitter ha pubblicamente rifiutato di provare che gli account ‘fake’ o ‘spam” fossero “inferiori al 5%”. Aggiungendo poi: “Questa operazione non può andare avanti fino a quando non lo farà”. Il fondatore di Tesla, su Twitter, dichiara che i profili falsi “potrebbero essere molto più alti” del 20%. E che quel dato già rappresenta “quattro volte” quelli indicati da Twitter stessa. Poi aggiunge: “Mi sembra che Twitter dovrebbe apprezzare una validazione esterna se le sue affermazioni sono vere”.

Transazione da completare alle regole stabilite

Musk afferma anche che Twitter “è impegnata a completare la transazione al prezzo e alle condizioni stabilite appena possibile”. Il magnate dichiara di aver depositato alla Sec il cosiddetto proxy statement, ovvero il documento informativo per gli azionisti che “contiene importanti informazioni incluso il background e le ragioni della transazione di Twitter con Musk”. Il prezzo dell’acquisizione è di 54,2 dollari ad azione, cioè il valore che Musk sostanzialmente vuole rimettere in discussione sollevando dubbi sugli account falsi. Il che, effettivamente, potrebbe essere anche un modo per “trattare”. Vedremo come evolverà la situazione.

Alberto Celletti