Roma, 3 mag – Emilia Romagna che rischia di essere letteralmente “sommersa” dal maltempo. La situazione meterologica è, in generale, piuttosto seria in gran parte dell’Italia settentrionale, ma soprattutto nella regione in questione si stanno osservando disagi importanti, come riporta l’Ansa.

Emilia Romagna, alluvioni e disastri per il maltempo



Stamattina l’Emilia Romagna vittima del maltempo aveva registrato raffiche ventose molto imponenti, che hanno raggiunto i77km/h a Bellaria, i 72km/h a Porto Corsini, 68km/h a Gatteo Mare e Medicina, 66km/h a Pinarella e Rossetta di Alfonsine, 63km/h a Rimini e Torre Pedrera, 61km/h a Mezzogoro. Disagi rilevati anche nel Veneto. In conseguenza di ciò, è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone, in particolare da Faenza a Forlì, sulla linea Bologna-Rimini, ma anche sulle linee Bologna-Ravenna e tra Ferrara e Ravenna. Le Ferrovie dello Stato spiegano che l’innalzamento del livello dei fiumi, soprattuttono il Santerno, Lamone, Senio e Montone, ha reso necessario il provvedimento di sicurezza. Attualmente i treni sono fermi ed è in corso la riprogrammazione.

Oltre 250 evacuati nel Ravennate

Una zona particolarmente critica è quella del Ravennate, dove sono state evacuate finora più di 250 persone, di cui un centinaio nell’area di Faenza. Il motivo è l’ennesima esondazione, con l’acqua che ha confluito dal Marzeno al Lamone. Altri 60 evacuati invece sono residenti a Conselice, a causa della rottura del Sillaro avvenuta ieri pomeriggio. Poi un altro centinaio, abitanti di Biancanigo di Castel Bolognese. Ovviamente, il monitoraggio della prefettura è costante e i vigili del fuoco sono sempre operativi. Il fatto che sia stata deciso anche l’impiego dell’esercito, certamente, non è una buonissima notizia.

Alberto Celletti