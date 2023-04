Roma, 11 apr – Fedez va a Dubai. E fin qui, non ci sarebbe niente di strano o di male. Peccato che il cantante abbia fatto l’ennesima figurella pubblica, viste le sue dichiarazioni di un anno fa.

Fedez a Dubai un anno fa: “Non ci tornerò mai più”



Un anno fa, durante il podcast “Muschio Selvaggio” Fedez aveva definito Dubai una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”, praticamente giurando di non volerci tornare mai più. Passano circa 365 giorni e Fedez va in vacanza a Dubai, ovviamente con consorte al seguito. Insomma, una protesta sentita, quella del cantante, anche capace di tenere viva la memoria a breve termine, dal momento che un anno si può quasi definire tale.

La tempesta di critiche sui social



Sui social, ovviamente, la bravata di Fedez e signora non è passata inosservata. Su Twitter ed Instagram i due sono stati ricoperti di critiche. C’è chi l’ha messa sull’arcobalenato andante, scrivendo: “Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #Fedez l’ha definita #Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. La solita coerenza #Ferragnez”. O chi sul semplice cronologico: “Imbarazzante Fedez che prima definisce Dubai ‘Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto’ poi ci torna in vacanza. La coerenza proprio sconosciuta”. Il discusso slogan “pensati libera” di Chiara Ferragni diventa “pensati coerente”, mentre altri sottolineano come “l’incorerenza di Fedez” sia “scontata come i suoi tatuaggi”. O ancora: “Ma come, non era ‘il Disneyland degli orrori’? Non dicevi che non vi saresti ma tornato? Come ti stai riducendo in questi ultimi 2 anni”.

Alberto Celletti